تامر حسني لـ«الوطن»: مبفكرش في مين «نمبر وان».. ومتفرغ تمامًا لعملي

أعرب تامر حسني عن سعادته لخروج فيلم «بحبك» للنور، خاصة بعد فترة كبيرة من التحضير للتصوير، مؤكدا أنه متفرغ تماما لعمله ولأسرته، ولا يفكر في شيء غيرهم.

وعن المنافسة ومن يستطيع أن يكون «نمبر وان» في منافسة إيرادات أفلام العيد، قال تامر حسني في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يفكر في ذلك، ويريد التوفيق للجميع لأنهم أصدقاؤه ويحبهم بشدة.

فيلم بحبك

ويتنافس الفنان تامر حسني خلال موسم عيد الأضحى، بفيلم «بحبك»، ويشاركه البطولة عدد كبير من الشباب؛ أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى له.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول شاب يدعي «علي» متعدد العلاقات العاطفية، يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا.

تامر حسني يطرح أغنية هدلعني

و طرح الفنان تامر حسني منذ قليل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أغنيته الجديدة «هدلعني»، من فيلم بحبك.

وأشاد الجمهور بالأغنية، بسبب الطابع الكوميدي الذي تتميز به.

وقد سبق وقدم تامر حسني مقاطع من الأغنية، خلال حفلاته التي أحياها مؤخرا، ضمن حفلات موسم الصيف.