حكاية جريمتين روعتا الأردن في أقل من 24 ساعة.. 4 أبناء ضحايا

بعد جريمة بشعة هزت الأردنية، أقدم خلالها رجل على قتل طفلتيه بمدينة الرمثا، فُجع الأردنيون مرة أخرى بسبب جريمة أسرية جديدة راح ضحيتها شابين رميا بالرصاص على يد والدهما.

جريمتان أُسريتان مروعتان في أقل من 24 ساعة

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إن شخصا سبعينيا بمحافظة عجلون في الأردن، أقدم على إطلاق النار على ابنيه، ما أدى لوفاتهما، وفتح تحقيق في الحادثة، حسبما نقلت «العربية نت».

وكشف «السرطاوي» عن أن الحادث وقع في بلدة راجب شمالي الأردن، إثر خلافات بين الأب وابنيه.

وأعلنت مديرية الأمن العام مقتل 4 أشخاص في أقل من 24 ساعة بالأردن، خلال جرائم أسرية، ضبط مرتكبوها على الفور، والقاتل الأب في الجريمتين.

هكذا ضرب الأب ابنيه بالنار واختفى في مغارة

وفيما يتعلق بتفاصيل الجريمة الأول، كشفت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن الأجهزة الأمنية الأردنية ألقت القبض على شخص قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، إنّ معلومات وردت مساء أمس الأول لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها، يعاني من مرض نفسي، ويقطن في لواء الرمثا، بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر، وأنها تخشى على حياتهم.

وأكد أنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة، تم العثور على اثنين منهم فقط داخل المنزل «حدث وفتاة»، وبالاستماع لأقوالهما أكدَّا ضرب والدهما لهما باستمرار، وأنه خلال الأيام السابقة تسبب في قتل شقيقتيهما 9 و12 عاما، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة «عصا»، ودفنهما بمحيط المنزل.

وبالتحقيق مع الأب المتهم اعترف أنه قبل عشرة أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا ما أدى إلى وفاتها، ودفنها في محيط المنزل، وبعد ذلك بأيام ضرب الأخرى والتي توفيت أيضا نتيجة الضرب، ثم ألقاها داخل حفرة بجانب المنزل.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه جرى على الفور إخطار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، وجرى إرسال الطفلين الآخرين للمستشفى للكشف عنهما، ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية، وما زال التحقيق جاريا.

أجهزة الأمن تُلقي القبض على قاتل ابنيه في عجلون

ولم تكد تمر 24 ساعة على هذه الواقعة، حتى ألقت أجهزة الأمن الأردنية القبض على قاتل ابنيه الاثنين في عجلون.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أمس الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على قاتل ابنيه مختبئ داخل مغارة في محافظة عجلون.

وأشار المتحدث باسم الأمن العام الأردني، إلى أنه خلال بالتحقيق مع الرجل اعترف بإطلاق النار على ابنيه بعد خلاف مالي، وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم، ولا يزال التحقيق جاريا.