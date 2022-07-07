تامر حسني يفتتح حفلات العلمين بأغاني ألبومه الجديد

أعلن منظم الحفلات والـdj العالمي، ياسر الحريري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، استعداد الفنان تامر حسني لافتتاح أولى حفلاته بمدينة العلمين، في 22 يوليو الجاري.

وكتب «الحريري»، قائلا: «مستني ألبوم تامر حسني الجديد؟.. مستنينكم يوم الجمعة 22 يوليو في العلمين أرينا، عشان تسمعوا ألبوم الميجا ستار تامر حسني الجديد في أول حفلات مهرجان العلمين صيف 2022».

تامر حسني يطرح أولى أغاني فيلم «بحبك»

وطرح الفنان تامر حسني، منذ ساعات قليلة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، أولى أغنيات فيلمه الجديد «بحبك»، الذي ينافس في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى.

ولاقت الأغنية تفاعلا من جمهور ومتابعي الفنان تامر حسني، لما تتميز به من خفة ظل.

حفل تامر حسني في الجامعة الأمريكية

وتألق الفنان تامر حسني في يونيو الماضي، بحفل غنائي ضخم بالجامعة الأمريكية، وكان المطرب حديث مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك؛ إذ ظهر لأول مرة على المسرح برفقته زوجته بسمة بوسيل، وابنتيه تاليا وأمايا.