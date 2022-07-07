إلهام شاهين لـ«الوطن»: أدعم توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف اكتشاف المبدعين

أكدت الفنانة إلهام شاهين دعمها لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة لهم.

إلهام شاهين: برنامج اكتشاف المبدعين مهم جدا

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «طبعا برنامج مهم جدا، فيه عدد كبير من الشباب الصغير عنده مواهب في مجالات عديدة، وبيحاول يوصل موهبته ومش عارف وبيكلمونا».

وأضافت الفنانة: «أنا بيجيلي رسايل من ناس كتيرة جدا، عايزين يمثلوا أو يغنوا، محتاجين فرصة البرنامج، فرصة لاكتشاف المواهب، وفرصة إنه يشغلهم، البرنامج فعلا مفيد جدا، والشباب بيهتموا بالنشاطات الثقافية والفنية بدل ما يهتموا بأمور أخرى تضرهم».

وشددت إلهام شاهين: «أنا حابة البرنامج جدا، ومؤيدة ومساندة ليه»

عقد منتدى «المتحدة للإبداع» قبل نهاية العام الجاري

واعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة وإتاحة الفرصة لهم، فإنه تقرر انعقاد منتدى المتحدة للإبداع قبل نهاية العام الجاري، وأن الأعمال التجهيزية له بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج «الدوم»، وما حققه من نجاحات، أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين من محافظات مصر كافة.

ومن المقرر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية، بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها، فإن الإبداع كان ومازال هو مكون رئيسي ورافد أساسي من مكونات الشخصية المصرية.