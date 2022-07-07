أسما شريف منير تنفي خلافها مع والدها بصورة وكلمات حب: «كبيري»

نفت أسما شريف منير، خلافها مع والدها، بعد تداول شائعات خلال الساعات الماضية، في هذا الشأن، بعد أن ألغى كل منهما متابعة الآخر عبر موقع «انستجرام».

ونشرت أسما شريف منير عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، صورة تجمعها بوالدها، وعلقت عليها قائلة: «لآخر يوم في عمري، كبيري وأبويا وصاحبي وحبيبي».

خلاف شريف منير وابنته

وتصدر اسم الفنان شريف منير وابنته أسما، «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألغى كل منهما متابعة الآخر عبر موقع «انستجرام»، ما أثار العديد من التكهنات، في ظل التزام الثنائي بالصمت.