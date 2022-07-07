بسمة بوسيل تهنئ زوجها تامر حسني على فيلم «بحبك»: مليان مشاعر

هنأت الفنانة بسمة، بوسيل زوجها تامر حسني، وصناع فيلم «بحبك»، بعد نجاح العرض الخاص به، والذي أقيم منذ ساعات بأحد السينمات الكبري.

بسمة بوسيل: مبروك لكل فريق عمل فيلم «بحبك»

ونشرت بسمة بوسيل صورة تجمعها بزوجها تامر حسني وهنا الزاهد، وعلقت عليها قائلة: «مبروك لكل فريق عمل فيلم (بحبك)، فيلم مليان مشاعر، حبينا وعيطنا وضحكنا واحترنا، أما بالنسبة لأننا أول مرة نشوف فنان بيعمل إخراج وتأليف قصة وسيناريو وحوار، تأليف، موسيقى تصويرية، إنتاج، تمثيل، غناء، تأليف وتلحين أغاني، والأهم منه إنه بفضل الله بينجح فيهم كلهم، فأنا فخورة بيك، وفخورة بهنا، شفناها بشكل أبهرتنا بتمثيلها، وفخورة بهدى وبدورها اللي قطعت بيه قلبنا، والفنان الجميل حمدي المرغني اللي موتنا من الضحك».

فيلم بحبك

ويتنافس فيلم «بحبك» لتامر حسني، خلال موسم عيد الأضحى، ويتميز بمزيج من الكوميديا والرومانسية، من خلال شاب يقع في غرام فتاتين مرة واحدة، وتنشأ خلال الأحداث عدد من المشاهد الكوميدية والدرامية.

فيلم «بحبك»، يشارك في بطولته عدد كبير من الشباب؛ أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لتامر حسني.