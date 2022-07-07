أسعار 5 سيارات «زيرو» موديلات 2021 و2022.. سعرها أقل من 200 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات الجديدة ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وأكد «عبدالعاطي محمود»، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة الزيادة في الأسعار وصلت إلى 40 % خلال الأشهر الماضية.

سبب ارتفاع أسعار السيارات

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أنّ سبب ارتفاع الأسعار، موجة التضخم التي اجتاحت دول العالم ونتج عنها ارتفاع سعر الفائدة وزيادة أسعار جميع المنتجات وعلى رأسها السيارات، والسبب الثاني هو ارتفاع تكلفة النقل والشحن بين الدول عقب انتشار جائحة فيروس كورونا وعملية الإغلاق التي شهدتها الدول، فضلا عن أزمة الرقائق الإلكترونية التي أدت إلى تراجع إنتاج السيارات في عدد من الدول، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن سوق السيارات الجديدة شهد زيادة بنسبة 40 % من قيمة السيارة واستعرض أسعار 5 سيارات موديلات 2021 و2022 والتي لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه.

أسعار السيارات الحديثة اليوم

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك / Standard

قوة المحرك الخاص بالسيارة 1300 CC

السعر الرسمي المتداول للسيارة في سوق السيارات المحلية للموديلات عام 2021: 188,900

شانجي M50 2021

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: مانيوال / توب لاين

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 189,000

سوزوكي اسبريسو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول أوبشن

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC

السعر الرسمي المتداول للسيارة في سوق السيارات: 189,900

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC

السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 194,500

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1

قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 195,000