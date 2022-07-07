أسعار 5 سيارات «زيرو» موديلات 2021 و2022.. سعرها أقل من 200 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:38 ص | الخميس 07 يوليو 2022
أسعار السيارات الجديدة
شهدت سوق السيارات الجديدة ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، وأكد «عبدالعاطي محمود»، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة الزيادة في الأسعار وصلت إلى 40 % خلال الأشهر الماضية.
سبب ارتفاع أسعار السيارات
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أنّ سبب ارتفاع الأسعار، موجة التضخم التي اجتاحت دول العالم ونتج عنها ارتفاع سعر الفائدة وزيادة أسعار جميع المنتجات وعلى رأسها السيارات، والسبب الثاني هو ارتفاع تكلفة النقل والشحن بين الدول عقب انتشار جائحة فيروس كورونا وعملية الإغلاق التي شهدتها الدول، فضلا عن أزمة الرقائق الإلكترونية التي أدت إلى تراجع إنتاج السيارات في عدد من الدول، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن سوق السيارات الجديدة شهد زيادة بنسبة 40 % من قيمة السيارة واستعرض أسعار 5 سيارات موديلات 2021 و2022 والتي لا يتجاوز سعرها 200 ألف جنيه.
أسعار السيارات الحديثة اليوم
بروتون ساجا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك / Standard
قوة المحرك الخاص بالسيارة 1300 CC
السعر الرسمي المتداول للسيارة في سوق السيارات المحلية للموديلات عام 2021: 188,900
شانجي M50 2021
ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة: مانيوال / توب لاين
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 189,000
سوزوكي اسبريسو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول أوبشن
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1000 CC
السعر الرسمي المتداول للسيارة في سوق السيارات: 189,900
لادا جرانتا 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC
السعر المتداول للسيارة في سوق السيارات: 194,500
رينو لوجان 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1
قوة المحرك الخاص بالسيارة: 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 195,000