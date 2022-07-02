تعرف على أسعار السيارات الجديدة أقل من 250 ألف جنيه موديل 2023

شهدت سوق السيارات الجديدة ركودًا في حالة البيع والشراء، وذلك بسبب حلول عيد الأضحى المبارك، بالاضافة إلى استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات تأثرت بالحرب مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ووجود أزمة الرقائق الإلكترونية وارتفاع مصاريف الشحن والنقل، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق التي شهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات الجديدة في السوق المصرية موديل 2020 و2021 و2022 و2023.

شيري أريزو 5 2023

ناقل الحركة: مانيوال / بيز لاين / فرش جلد

قوة المحرك: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 235 ألف جنيه.

بي واي دي F3 2023

ناقل الحركة: مانيوال

قوة المحرك: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 235 ألف جنيه

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة: اوتوماتيك / E2

قوة المحرك: 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 235 ألف جنيه

نيسان صني 2022

ناقل الحركة: اوتوماتيك / بيز لاين

قوة المحرك: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 239 ألفًا و500 جنيه

شانجان CS 35 2021

ناقل الحركة: اوتوماتيك / TWO TONE

قوة المحرك: 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 240 ألف جنيه

نيسان صني 2023

ناقل الحركة: مانيوال / بيز لاين

قوة المحرك: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق: 243 ألفًا و400 جنيه

بروتون اكسورا 2021

ناقل الحركة: اوتوماتيك / Executive

قوة المحرك: 1600 CC تربو

السعر المتداول في السوق: 245 ألف جنيه

سوزوكي سيلاريو 2022

ناقل الحركة: اوتوماتيك / GL

قوة المحرك: 1000 CC

السعر المتداول في السوق: 248 ألفًا و900 جنيه