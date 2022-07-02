تعرف على أسعار السيارات الجديدة أقل من 250 ألف جنيه موديل 2023
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:55 ص | السبت 02 يوليو 2022
نيسان صني
شهدت سوق السيارات الجديدة ركودًا في حالة البيع والشراء، وذلك بسبب حلول عيد الأضحى المبارك، بالاضافة إلى استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
وقال عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات تأثرت بالحرب مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ووجود أزمة الرقائق الإلكترونية وارتفاع مصاريف الشحن والنقل، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق التي شهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات الجديدة في السوق المصرية موديل 2020 و2021 و2022 و2023.
شيري أريزو 5 2023
ناقل الحركة: مانيوال / بيز لاين / فرش جلد
قوة المحرك: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 235 ألف جنيه.
بي واي دي F3 2023
ناقل الحركة: مانيوال
قوة المحرك: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 235 ألف جنيه
لادا جرانتا 2022
ناقل الحركة: اوتوماتيك / E2
قوة المحرك: 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 235 ألف جنيه
نيسان صني 2022
ناقل الحركة: اوتوماتيك / بيز لاين
قوة المحرك: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 239 ألفًا و500 جنيه
شانجان CS 35 2021
ناقل الحركة: اوتوماتيك / TWO TONE
قوة المحرك: 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 240 ألف جنيه
نيسان صني 2023
ناقل الحركة: مانيوال / بيز لاين
قوة المحرك: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق: 243 ألفًا و400 جنيه
بروتون اكسورا 2021
ناقل الحركة: اوتوماتيك / Executive
قوة المحرك: 1600 CC تربو
السعر المتداول في السوق: 245 ألف جنيه
سوزوكي سيلاريو 2022
ناقل الحركة: اوتوماتيك / GL
قوة المحرك: 1000 CC
السعر المتداول في السوق: 248 ألفًا و900 جنيه