أسعار السيارات المستعملة أقل من 70 ألف جنيه.. «ألماني وإيطالي»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
01:50 م | الخميس 30 يونيو 2022
سوق السيارات المستعملة- أرشيفية
قال عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات المستعملة شهدت ركودًا في الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية بسبب أزمة التضخم في الأسعار والسلع ومواد الخام بكل أنواعها.
أسعار السيارات المستعملة في الأسواق
وأوضح «عبدالله» أن سوق السيارات المستعملة شهدت ارتفاعًا في الأسعار ما يقرب من 10 آلاف جنيه في السيارة، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة بأنواعها.
فيات سينا 2001
متوسط سعر السوق: 51 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 48 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 57 ألف جنيه.
فيات بيترا 2003
متوسط السعر في السوق: 51 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 46 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 59 ألف جنيه.
شيري A11 2006
متوسط السعر في السوق: 51 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 46 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 57 ألف جنيه.
هيونداي إلنترا 1994
متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 43 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 60 ألف جنيه.
ميتسوبيشي لانسر 1994
متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 50 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 52 ألف جنيه.
سيات ابيزا 1994
متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 49 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 55 ألف جنيه.
أوبل كورسا 1994
متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 48 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 57 ألف جنيه.
فولكس فاغن بوينتر 2004
متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 47 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 61 ألف جنيه.
سوزوكي ماروتي
متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 46 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 62 ألف جنيه.
سكودا فيليشيا 2000
متوسط السعر في السوق: 53 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 49 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 54 ألف جنيه.
فولكس فاغن بوينتر 2005
متوسط السعر في السوق: 53 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 48 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق:57 ألف جنيه.
فيات أونو 2006
متوسط السعر في السوق: 53 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 48 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 57 ألف جنيه.
فيات سينا 2008
متوسط السعر في السوق: 55 ألف جنيه.
أقل سعر في السوق: 45 ألف جنيه.
أعلى سعر في السوق: 62 ألف جنيه.