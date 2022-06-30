أسعار السيارات المستعملة أقل من 70 ألف جنيه.. «ألماني وإيطالي»

قال عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات المستعملة شهدت ركودًا في الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك مع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية بسبب أزمة التضخم في الأسعار والسلع ومواد الخام بكل أنواعها.

أسعار السيارات المستعملة في الأسواق

وأوضح «عبدالله» أن سوق السيارات المستعملة شهدت ارتفاعًا في الأسعار ما يقرب من 10 آلاف جنيه في السيارة، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة بأنواعها.

فيات سينا 2001

متوسط سعر السوق: 51 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 57 ألف جنيه.

فيات بيترا 2003

متوسط السعر في السوق: 51 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 46 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 59 ألف جنيه.

شيري A11 2006

متوسط السعر في السوق: 51 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 46 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 57 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا 1994

متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 43 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 60 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1994

متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 50 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 52 ألف جنيه.

سيات ابيزا 1994

متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 49 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 55 ألف جنيه.

أوبل كورسا 1994

متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 57 ألف جنيه.

فولكس فاغن بوينتر 2004

متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 47 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 61 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي

متوسط السعر في السوق: 52 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 46 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 62 ألف جنيه.

سكودا فيليشيا 2000

متوسط السعر في السوق: 53 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 49 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 54 ألف جنيه.

فولكس فاغن بوينتر 2005

متوسط السعر في السوق: 53 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق:57 ألف جنيه.

فيات أونو 2006

متوسط السعر في السوق: 53 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 57 ألف جنيه.

فيات سينا 2008

متوسط السعر في السوق: 55 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 45 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 62 ألف جنيه.