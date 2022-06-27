تعرف على أسعار السيارات المستعملة قبل عيد الأضحى.. أقل من 35 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات المستعملة، زيادة في الأسعار تراوحت بين 2000 و5 آلاف جنيه، بسبب دخول إجازة الصيف وقرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة تشهد انتعاشا في البيع والشراء مع دخول إجازة الصيف، بعدما شهدت السوق ركودا بسبب أزمة التضخم والحرب الأوكرانية ما ترتب عليه ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وتبعه زيادة في أسعار المستعمل.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة التي يتم تداولها في سوق السيارات ولا يتجاوز سعرها 35 ألف جنيه.

- فيات 128 موديل 1991: متوسط سعر السيارة في السوق 26,000 جنيه.

أقل سعر في السوق للسيارة 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة 27,000 جنيه.

سوق السيارات المستعملة في مصر

- لادا 2107 موديل 1991: متوسط سعر السيارة في السوق 26,000 جنيه

أقل سعر السيارة في السوق 21,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 29,000 جنيه

- فيات 128 موديل 1999: متوسط السعر 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 28,000 جنيه

- جيلي فروتة موديل 2005: متوسط السعر 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 29,000 جنيه

- لادا 2105 موديل 1995: متوسط سعر السيارة 27,000 جنيه

أقل سعر للسيارة 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 31,000 جنيه

- فورد فيستا 1996: متوسط سعر السيارة 28,000 جنيه

أقل سعر السيارة 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه

- سوزوكي ماروتي 1997: متوسط سعر السيارة 28,000 جنيه

أقل سعر السيارة 25,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 32,000 جنيه

- فيات 128 موديل 1998: متوسط السعر للسيارة 28,000 جنيه

أقل سعر للسيارة 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 29,000 جنيه

أسعار السيارات المستعملة

- لادا 2107 موديل 2003: متوسط سعر السيارة 29,000 جنيه

أقل سعر للسيارة 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 38,000 جنيه

- سيات إبيزا 1992: متوسط سعر السيارة 31,000 جنيه

أقل سعر للسيارة 29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه

- سكودا فورمان 1994: متوسط سعر السيارة 31,000 جنيه

أقل سعر للسيارة 29,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة 33,000 جنيه