أسعار السيارات الجديدة في الأسواق.. تبدأ من 120 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات الجديدة، استقرارًا في الأسعار بعد موجة الغلاء التي أصابت جميع السيارات بسبب أزمة التضحم العالمية، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسعار بعد ارتفاعها بنسبة 30 إلى 40% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ويأتي الاستقرار في الأسعار بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

ورجح عضو رابطة تجار السيارات، أنه بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية من المتوقع أن يتم تخفيض إنتاج السيارات في العالم.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أسعار عددا من السيارات الجديدة، وهي كما يلي:

أسعار السيارات الجديدة في مصر

زوتي Z100 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / Elegent 1000 CC

السعر المتداول في السوق: 120 ألف جنيه.

سوزوكي ألتو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / screen 800 CC

السعر المتداول في السوق: 126 ألف جنيه.

سوزوكى اسبريسو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول اوبشن - 1000 CC

السعر المتداول في السوق: 146 ألفًا و900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / Standard- 1300 CC

السعر المتداول في السوق: 166 ألفًا و900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال 1200 CC

السعر المتداول في السوق: 171 ألفًا و900 جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول اوبشن- 1000 CC

السعر المتداول في السوق: 187 ألفًا و900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: اتوماتيك / Standard -1300 CC

السعر المتداول في السوق: 188 ألفًا و900 جنيه.

شانجي M50 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين 1500 CC

السعر المتداول في السوق: 189 ألف جنيه.

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال/ صالون - 1600 CC

السعر المتداول في السوق: 194 ألفًا و500 جنيه.

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1 -1600 CC

السعر المتداول في السوق: 195 ألف جنيه.