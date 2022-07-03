انتشال جثة شاب غرق أثناء تطهير مجرى النيل في فرع رشيد بالمنوفية

تمكن الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية، من استخراج جثة شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل فرع رشيد المار بمركز أشمون، حيث سقط في المياه أثناء عمله في تطهير مجري النيل في أشمون، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الجثة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

استخراج جثة شاب غرق في فرع رشيد بأشمون

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الإبلاغ بوجود شاب غرق في فرع رشيد بأشمون، ونجح الإنقاذ النهري في استخراج الجثة وإبلاغ أسرة المتوفي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب يعمل في تطهير مجري نهري النيل، ومقيم بمحافظة بني سويف، وغرق في المياه، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بغرق شاب أثناء تطهير مجرى النيل بدائرة المركز، وجرى انتشال الجثمان، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتحفظ على الجثة.

البحث عن جثة شاب غرق في ترعة القاصد بالمنوفية

على صعيد آخر، يواصل الإنقاذ النهري في المنوفية، البحث عن جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاما غرق في ترعة القاصد التابعة لمركز بركة السبع أثناء الاستحمام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ولا زال البحث جاري لحين الوصول إلى جثة المتوفي.