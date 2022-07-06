ارتفاع مصابي حريق السوق التجاري بالقنطرة إلى 9 حالات

ارتفعت حصيلة المصابين في الحريق الذي اندلع اليوم الأربعاء، في السوق التجاري بمدينة القنطرة، في محافظة الإسماعيلية، إلى 9 حالات، فيما تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، تابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي التهم عدداً من المحلات التجارية بالكامل.

ارتفاع حصيلة مصابي حريق سوق القنطرة

وردت معلومات إلى اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تفيد بنشوب حريق هائل في عدد من المحال التجارية بمنطقة السوق التجاري بمدينة القنطرة بالإسماعيلية، وامتدت ألسنة اللهب سريعاً إلى المحال المجاورة، وغطت سماء الإسماعيلية بسحابة دخان كثيف، وسط تصاعد السنة اللهب، مما تسبب في حالات اختناق وانعدام الرؤية لدى المواطنين وأصحاب المحالِ التجارية.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية بعدد 8 سيارات إطفاء، لمحاولة إخماد الحريق، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى باقي المحال التجارية.

شهود عيان: حالات اختناق وخسائر مادية كبيرة

وأكد شهود عيان أن التجار يواجهون خسائر فادحة في قيمة البضاعة الخاصة بهم وتسببت الدخان المتصاعد في إصابة عدد كبير بحالات اختناق، وصل العدد حتى الآن، إلى 9 أشخاص، منهم 2 تم علاجهم في موقع الحريق، و7 أشخاص تلقوا العلاج داخل المستشفى، وتم خروجهم.

جهود مكثفة لإخماد الحريق

وكثفت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لإخماد الحريق الذي امتد لعدد من المحال التجارية، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المحال الأخرى، وتسبب في إصابة عدد من العمال وأصحاب المحال، الذين حاولوا مكافحة الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النيران.