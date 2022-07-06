حريق هائل داخل مخزن أخشاب في المنطقة الصناعية بالسادات

اندلع حريق هائل داخل مخزن للأخشاب في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، في محافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، فى محالة للسيطرة على الحريق، وتم رفع حالة الطوارئ، خاصةً أن الأخشاب سريعة الاشتعال، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة.

محاولة السيطرة على الحريق

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بمحافظة المنوفية، لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مركز شرطة النجدة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، في المنوفية، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن للأخشاب بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات.

الدفع بـ4 سيارات للسيطرة على الحريق

انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحريق، بإشراف اللواء سالم الدوميني، مدير أمن المنوفية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات للسيطرة على الحريق.