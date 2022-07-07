رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروعات الشركة في الكونغو الديموقراطية

في إطار حرص شركة المقاولون العرب، على دعم وتوطيد العلاقات المصرية بالدول الإفريقية، والمتابعة الدائمة للمشروعات التي تنفذها بالخارج، زار المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، دولة الكونغو الديموقراطية، لتفقد عددا من المشروعات، والأعمال التي تقوم بها الشركة.

مشروع طريق «كامويشا - كاننجا»

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الشركة مشروع طريق «كامويشا - كاننجا»، يرافقه عدد من أعضاء البرلمان عن تلك المقاطعة، ويبلغ طول الطريق 150 كم، بتكلفة 110ملايين يورو بتمويل من الإتحاد الأوروبي، ويبعد بمسافة 938 كم من العاصمة كينشاسا، وترجع أهميته إلى تحقيق التنمية الشاملة لإقليم كاساي، وربطه بالميناء الأول وبالعاصمة كينشاسا.

رافق رئيس الشركة خلال الجولة، عماد عبيد، المشرف المالي لقطاع أفريقيا، والمهندس حسن حسون العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية، ووليد إبراهيم عضو مجلس إدارة الشركة الكونغولية، وعمرو ميهوب المدير المالي للشركة، والمهندس عماد عبد الكريم رئيس قطاع الطرق بالشركة، والمهندس محمود ناصف المدير الفني للشركة.

توفير فرص عمل للعمالة الأفريقية بالمشروعات المختلفة

واستقبل أهالي المنطقة المستفيدة من المشروع، والعاملين من المصريين والكونغوليين، رئيس مجلس الإدارة، بحفاوة كبيرة وعبروا عن امتنانهم لجهود الشركة في إنشاء الطريق، والجودة الكبيرة التي تتميز بها الأعمال، وخلال الجولة تفقد رئيس مجلس الإدارة موقع الكسارة والمحجر، وألقى كلمة أكد خلالها أن تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، من أولويات شركة المقاولون العرب.

وأشاد فاروق بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والكونغو الديمقراطية، وأوضح أن الشركة تعمل على توفير فرص عمل للعمالة الأفريقية بالمشروعات المختلفة، ونقل الخبرات لهم.

وأوضح أن هذا المشروع يمثل نجاحًا التعاون بين شركة المقاولون العرب الكونغولية والإتحاد الأوروبي، في تمويل المشروعات بالكونغو وذلك بعد النجاح الذي تحقق في تنفيذ المشروع الأول وهو طريق «باتشامبا - لوانجي»، بطول 114كم، وبقيمة إجمالية 105ملايين يورو، حيث تم إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة وفى الوقت المحدد وتم تسليمه نهائيا منتصف 2019، ونال الإشادة باعتباره أفضل طريق سريع تم تنفيذه بدولة الكونغو الديموقراطية.

على جانب آخر قام المهندس سيد فاروق بزيارة مشروع مبنى وزارة الدفاع الكونغولية في العاصمة كينشاسا الذي تنفذه الشركة بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب الكونغولية تقوم بتنفيذ عددًا من المشروعات الأخرى، بينها مشروع مكافحة الكوليرا عن طريق تطوير وتحسين محطة، وشبكات مياه الشرب بمدينة أوفيرا، بتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وتم تسليم المشروع مؤخراً، كما تم إسناد أعمال إضافية لتنفيذ مأخذ جديد، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية بكينشاسا.