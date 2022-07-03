«المقاولون العرب»: يمكننا تنفيذ مشروعات مماثلة لمحطة عدلي منصور بأفريقيا

قال المهندس أحمد العصار نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» إنّ الشركة بدأت إنشاءات مترو الأنفاق منذ ثمانينات القرن الماضي في شراكة مع مجموعة من الشركات الفرنسية.

إنشاءات مترو الأنفاق بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي

وأضاف «العصار»، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي: «عملنا في كل المراحل، وصولًا إلى الجزء الثالث من المرحلة الثالثة الذي يبدأ تشغيله التجريبي اليوم، وتمّ تنفيذه بالشراكة مع شركتين من فرنسا وأوراسكوم».

وتابع نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»: «المقاولين تقود تحالف الشركات المدنية بواقع 4 شركات، ونفذنا كباري المسار، ودور الشركة هو تنفيذ محطة عدلي منصور ومحطة هليوبوليس الجديدة والروبيكي و3 كم من كوبري المسار».

سقف معدني لأول مرة

وشدد «العصار» على أنَّ محطة عدلي منصور عمل هندسي فريد وهي مقامة على 15 فدانًا بسقف معدني لأول مرة يتمّ تنفيذه بهذا التصميم في مصر، مقام على 24 ألفومتر مسطح ويتكون من 3 آلاف متر من المواسير الصلبة».

وأردف: «هذا المشروع سيمنحنا خبرات كبيرة ننفذها على المحفل الأفريقي، إذ إننا منتشرون في الدول الأفريقية ويمكننا تنفيذ مشروعات مماثلة، واشترك في المشروع نحو 200 مهندس و800 عامل بـ10.5 مليون ساعة عمل و20 ألف ساعة عمل في المعدات».