السيسي يمازح رئيس الهيئة الهندسية: «أنت عندك خبرات المقاولون العرب؟!»
كتب:
شريف سليمان
12:08 م | الأربعاء 02 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تحدث اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن كوبري حلوان أعلى نهر النيل، قائلا: «لولا جهود شركة المقاولون العرب لكان هذا الأمر صعبا للغاية، لأنها شركة وطنية لديها خبرات عالية جدا ونحن كهيئة هندسية لدينا نفس الخبرات».
السيسي: المقاولون العرب شركة عملاقة
ورد عليه الرئيس ممازحا إياه خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالطرق والإسكان: «يا إيهاب أنت عندك خبرات المقاولون العرب؟! دي شركة عملاقة يعني».