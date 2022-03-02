السيسي يمازح رئيس الهيئة الهندسية: «أنت عندك خبرات المقاولون العرب؟!»

تحدث اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن كوبري حلوان أعلى نهر النيل، قائلا: «لولا جهود شركة المقاولون العرب لكان هذا الأمر صعبا للغاية، لأنها شركة وطنية لديها خبرات عالية جدا ونحن كهيئة هندسية لدينا نفس الخبرات».

السيسي: المقاولون العرب شركة عملاقة

ورد عليه الرئيس ممازحا إياه خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالطرق والإسكان: «يا إيهاب أنت عندك خبرات المقاولون العرب؟! دي شركة عملاقة يعني».