التعليم: ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه جرى ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي» للثانوية العامة، ونشرها عبر جروبات الغش، والذي يؤديه الطلاب باللجان الامتحانية.

ضبط الطلاب من خلال الباركود السري

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى ضبط الطلاب من خلال الباركود السري الموجود على ورق الأسئلة، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين وفقا لقانون مكافحة الغش.

وأشار المصدر، إلى أنّه وفقا لمكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، تصل العقوبة إلي الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان، مؤكدا أنّه لا تهاون مع الطلاب الغشاشين.