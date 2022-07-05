«التعليم» ترصد 48 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم رصد 48 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، 12 حالة في اللغة العربية و9 حالات في اللغة الأجنبية الثانية و3 حالات في الإحصاء و3 حالات في التربية الوطنية و4 حالات في التربية الدينية، و4 حالات في الديناميكا و8 حالات في الكيمياء و5 حالات في الجغرافيا، مشيرا إلى أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

التليفون المحمول والساعات الإلكترونية أدوات الطلاب للغش

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تمكنت من ضبط جميع الطلاب المتورطين في نشر أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر صفحات ومواقع الغش الإلكتروني، لافتا إلى أن جميع حالات الغش التي تمّ ضبطها داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، حتى الآن، استخدم الطلاب فيها التليفون المحمول والساعة الإلكترونية، موضحا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها.

لم نتلق شكاوى من أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح المصدر، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لم تتلقى أى شكاوى من قبل الطلاب بخصوص أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث أن جميع الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، كمان أن جميع الأسئلة بعيدة تماما عن التعقيد، كما أن الامتحانات جاءت طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية.

لم نرصد أي حالات كورونا

وأضاف المصدر، أنه لم يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بين الطلاب أو القائمين على سير امتحانات الثانوية العامة 2022، بفضل تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، مؤكدا أن الامتحانات تسير بشكل متميز دون حدوث أي معوقات، وأن جميع محاضر الغش تم تحويلها للنيابة العامة، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد طلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ التكافؤ.