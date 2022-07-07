استقالة وزيرة التعليم البريطانية بعد يومين من تعيينها

قدّمت وزيرة التعليم البريطانية، ميشال دونلاين، استقالتها إلى رئيس الحكومة البريطانية، بعد تعيينها بيومين، حسب ما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

استقالات في حكومة جونسون

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون المعاشات، أعلن استقالته اعتراضًا على قيادة رئيس الوزراء البريطاني جونسون، لحزب المحافظين.

54 استقالة في يومين

ووصل عدد الاستقالات في حكومة رئيس الوزراء البريطاني خلال الساعة الأخيرة فقط، إلى 6 استقالات، ليرتفع الإجمالي إلى 54 استقالة خلال يومين، وفقا لقناة «العربية».