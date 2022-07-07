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محمود مسلم

استقالة وزيرة التعليم البريطانية بعد يومين من تعيينها

كتب:

محمد أيمن سالم
10:32 ص | الخميس 07 يوليو 2022
رئيس الوزراء البريطاني - بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني - بوريس جونسون

قدّمت وزيرة التعليم البريطانية، ميشال دونلاين، استقالتها إلى رئيس الحكومة البريطانية، بعد تعيينها بيومين، حسب ما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

استقالات في حكومة جونسون

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون المعاشات، أعلن استقالته اعتراضًا على قيادة رئيس الوزراء البريطاني جونسون، لحزب المحافظين.

54 استقالة في يومين

ووصل عدد الاستقالات في حكومة رئيس الوزراء البريطاني خلال الساعة الأخيرة فقط، إلى 6 استقالات، ليرتفع الإجمالي إلى 54 استقالة خلال يومين، وفقا لقناة «العربية».

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بقلم محمد أيمن سالم