الأعلى للجامعات يكشف تفاصيل مسابقة الاختبارات المركزية للدبلومات الفنية

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية، وفقاً لقواعد التنسيق التي أقرها المجلس، وأوضح المجلس تفاصيل وقواعد الالتحاق لطلاب الدبلومات الفنية بكليات الجامعات سواء كليات التجارة أو الهندسة أو التربية أو الآثار وغيرها من الكليات.

المسابقة المركزية لطلاب المعاهد

وأوضح الأعلى للجامعات أنه يتم قبول الطلاب الناجحين في امتحانات المسابقة المركزية في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون وكليات التجارة، الفرقة الثانية، والحقوق، الفرقة الأولى، بالجامعات المصرية للعام الجامعي المقبل وفقاً لنظامي الدراسة «انتظام وانتساب».

وبالنسبة لطلاب المعاهد الفنية الصناعية في المسابقة المركزية، يتم قبول جميع الطلاب الناجحين في الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الزراعية بكليات الهندسة بالفرقة الإعدادية والزراعة بالفرقة الثانية بالجامعات المصرية كطلاب نظاميين.

الاختبارات المخصصة لطلاب الدبلومات للالتحاق بكليتي التجارة والهندسة

ويتم قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة الموحدة في نفس أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام ثلاث سنوات بكليات التجارة، الفرقة الأولى، بالجامعات المصرية وفقاً لنظامي الدراسة الانتظام والانتساب.

كما يتم قبول الطلاب الناجحين في جميع امتحانات المسابقة الموحدة في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية «الزراعية والصناعية، والصناعية شعبة ترميم»، نظام 3 سنوات بكليات الزراعة «الفرقة الأولى والهندسة بالفرقة الإعدادية والآثار بالفرقة الأولى»، بالجامعات المصرية في العام الجامعي كطلاب نظاميين.

وأكد الأعلى للجامعات السماح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات «صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم - زراعي - موسيقي»، بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني التقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق وبعدها يتم إجراء امتحانات المسابقة المركزية.