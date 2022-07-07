«الأورمان» تعلن خطة توزيع لحوم الأضاحي في 50 قرية ببني سويف

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية «الأورمان»، عن قيام الجمعية بذبح 70 عجلاً بلدياً في مجزر إهناسيا بمحافظة بني سويف، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوزيع لحومها على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

توزيع اللحوم يشمل 50 قرية في بني سويف

وأوضح «شعبان» أن عملية التوزيع سوف تشمل 50 قرية بمختلف مراكز محافظة بني سويف، وذلك عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

أسماء القرى التي تشهد توزيع لحوم جمعية الأورمان

وأضاف أن خطة التوزيع تشمل قرى «السعادنة، وباها، وميت عاصم، وبليفيا، وتزمنت الشرقية، وتزمنت الغربية، وبني هارون، واهوة، وبني عفان»، بمركز بني سويف، وقرى «أم الجنازير، وطوة، وبني أحمد، ومنيل موسى، والبرانقة» بدائرة مركز ببا، وقرى «ميانة، وقلها، والعواونة، ومنشأة الأمراء، والمماليك، وسدمنت الجبل، وأبو المكارم، وخورشيد، وفرج منصور، وعزبة أبوزيد، وشرهي، والمسيد الأبيض، ودير براوة، وقاي، والشوبك، وعزبة حسين غيته، والبهسمون»، بمركز إهناسيا، وقرى «أشمنت، والحمام، وناصر، والشناوية، وطنسا الملق، والبرج، وبني عدي» في مركز ناصر، وقرى «زرابي الحيبة، وكفر درويش، والقضابي، والحيبة، والشقر، ونجع حمد، والجمهود، وشنرا، ودلهانس» بمركز الفشن، وقرى «أنفسط، وكوم أبو راضي، وعزبة أبو النور، وقمن العروس، وأطواب» بمركز الواسطى.

وأطلقت جمعية «الأورمان» قبل سنوات مشروع صك الأضحية، ومازالت مستمرة في تنفيذ المشروع سنوياً، لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية، بإدخال الفرحة على المضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضاً المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً، بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم، مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكنية.