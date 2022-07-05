طلاب الثانوية العامة في بني سويف: امتحان الديناميكا سهل عدا أجزاء بسيطة

أدى طلاب الثانوية العامة في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، امتحان الديناميكا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل 53 لجنة عامة داخل إدارات المحافظة السبع، إذ أكد الطلاب سهولة الأسئلة.

طلاب الثانوية العامة في بني سويف

وقالت ميار محمد بلجنة مدرسة الإيمان التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، إن الأسئلة سهلة واعتمدت على الفهم، عدا جزئيات بسيطة والتي تفرق بين الطالب المتفوق وغيره، كذلك كان الاختبار أسهل من امتحان العام الماضي.

وأكد مروان محمد، طالب بالصف الثالث الثانوي، أنّ امتحان الديناميكا جاء سهلاً فيما عدا بعض الأجزاء التي جاءت في مستوى الطالب المتفوق.

ويؤدي 2674 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام في محافظة بني سويف، داخل 53 لجنة عامة بالإدرات التعليمية السبع وسط تطبيق كل الإجراءات اللازمة التي تضمن راحة الطلبة والمراقبين.

18 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببني سويف

ويؤدي 18 ألفًا و196 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام في محافظة بني سويف، داخل 53 لجنة عامة بالإدرات التعليمية السبع وسط تطبيق كل الإجراءات اللازمة التي تضمن راحة الطلبة والمراقبين.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحانات المواد الدراسية الأساسية التي تضاف للمجموع، حيث أدى الطلاب الامتحان فى الرياضة التطبيقية «الديناميكا» لشعبة علمي الرياضة.

استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، منوهة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات».