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معلومات الوزراء: «فوربس» تستعرض أقوى 50 شركة مصرية بقيمة سوقية تتجاوز 28 مليار دولار

كتب:

محمد مجدي
03:55 م | الخميس 09 يونيو 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدا يتضمن عرضًا مبسطًا لأهم النقاط التي تعرضت لها مجلة فوربس الشرق الأوسط، بشأن أقوى 50 شركة في مصر لعام 2022.

نمو ملحوظ

وأوضح المركز في الفيديو، أنّه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها، فإنّ الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي.

وتابع المركز، أنّه من بين الشركات التي حققت نموا، شركات حكومية، أو ذات شراكة بين القطاعين العام والخاص، متابعة: «بشكل عام هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 16 شركة، يليه العقارات بـ8 شركات، والصناعة بـ7 شركات».

القيمة السوقية لـ50 شركة

وأضاف المركز، أنّ إجمالي القيم السوقية لدى 50 شركة، بلغ نحو 28.5 مليار دولار، وتخطى مجموع الأصول 142 مليار دولار، مشيرا إلى أنّ المبيعات الإجمالية للشركات وصلت إلى 39.1 مليار دولار، ومجموع صافي الأرباح 5.4 مليار دولار.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.