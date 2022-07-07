 موعد وقفة عرفة 2022 في جيبوتي ميلاديا وهجريا

تعيش دول العالم الإسلامي أجواء روحانية مميزة، حيث يقترب عيد الأضحى المبارك ويترقب المسلمون وقفة عرفة، وبينما تحتفل غالبية هذه الدول بالعيد السبت المقبل، وهناك بعض الدول تخالف هذا اليوم، ولذلك يجري البحث عن بعض الأمور المتعلقة بالعيد وبشهر ذي الحجة، ومنها موعد وقفة عرفة 2022 في جيبوتي.

وتختلف الدول في مواعيد عيد الأضحى المبارك لاعتبارات مختلفة، منها ما له تفسير يتعلق بالموقع الجغرافي، ومنها ما يرتبط بالآلية التي يتم التثبُّت عبرها بشأن رؤية الهلال، لكن غالبية الدول العربية والإسلامية تتوافق مع موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية والذي سيكون السبت المقبل العاشر من ذي الحجة الموافق التاسع من شهر يوليو.

موعد وقفة عرفة 2022 في جيبوتي بعد ثبوت رؤية الهلال

وعن موعد وقفة عرفة 2022 في جيبوتي، أُعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء التاسع والعشرين من يونيو ليكون هذا اليوم هو المتمم لشهر ذي القعدة، أي أنّ وقفة عرفة في جيبوتي ستكون يوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية والتي ستوافق يوم الثامن من يوليو.

ويحتفل شعب جيبوتي بعيد الأضحى المبارك يوم السبت المقبل التاسع من يوليو الموافق العاشر من شهر ذي الحجة، ليتوافقون بذلك مع غالبية الدول العربية والإسلامية.

عادات الشعب الجيبوتي في الأعياد

ويتشارك الشعب الجيبوتي مع غيره من بلدان العالم الإسلامي في العادات المتعلقة بالاحتفال بالأعياد، لكن من المعروف عنهم أنّ الأضحية لا ترتبط لديهم بعيد الأضحى فقط بل في عيد الفطر المبارك، إذ يذبحون أضاح بهدف التوسيع على غير المقتدرين.

كما يحرص الشعب الجيبوتي على ارتداء الملابس الجديدة ذات الألوان اللامعة في الأعياد، ويحرصون أيضا على توفير الملابس لغير القادرين من باب الرحمة والتقرب إلى الله.