موعد وقفة عرفة 2022 في جزر القمر ميلاديا وهجريا

تصدّر البحث عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، وما يتصل بشهر ذو الحجة، موعد وقفة عرفة 2022 في جزر القمر، حيث يشهد الشهر الكريم، تأدية ضيوف الرحمن لمناسك الحج، بما تحمله من روحانيات، فضلا عن يوم عرفة وفضائله، ثم ختاما بفرحة عيد الأضحى المبارك.

وجرت العادة فيما يتعلق بوقفة عرفة وعيد الأضحى، أن تتوافق غالبية الدول العربية والإسلامية مع نتائج استطلاع هلال شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية، والتي أعلنت أنّ يوم الخميس 30 يونيو كان أول أيام شهر ذي الحجة، ومن ثم فـ عيد الأضحى 2022 في السعودية يكون يوم السبت المقبل 9 يوليو، العاشر من الشهر الهجري لعام 1443.

موعد وقفة عرفة 2022 في جزر القمر.. معلومات عن الدولة

وقبل الحديث عن موعد وقفة عرفة 2022 في جزر القمر، قد لا يعرف كثيرون معلومات عن الدولة العربية الأفريقية، حيث تقع في المحيط الهندي بين تنزانيا وموزمبيق، وهي ذات غالبية مسلمة بنحو 98%، وأصول شعبها من القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وأعداد قليلة من الأوروبيين والآسيويين.

وجزر القمر كانت إحدى الدول التي خضعت للاستعمار الفرنسي ككثير من الدول الأفريقية، وكان ذلك في نهاية القرن التاسع عشر، واستمرت تحت حكم الاحتلال حتى حصلت على استقلالها عام 1975، لكنها شهدت سلسلة من الاضطرابات السياسية لاحقا، بحسب عدد من وسائل الإعلام الموريتانية.

موعد وقفة عرفة 2022 في جزر القمر بالتاريخين الهجري والميلادي

وبالعودة إلى موعد وقفة عرفة 2022 في جزر القمر، فإنّها ستكون يوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية، الموافق الثامن من شهر يوليو، أي نفس يوم وقفة عرفة في السعودية.

وسيكون عيد الأضحى في جزر القمر يوم السبت التاسع من يوليو العاشر من شهر ذي الحجة، مثل غالبية الدول العربية والإسلامية.