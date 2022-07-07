ضبط 757 كجم لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة، استعداداً لحلول عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير كافة الخدمات للمواطنين، وبخاصة قطاع الطب البيطري، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة وأماكن عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

التحفظ على لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

من جانبها، أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تنظيم حملات تفتيشية ورقابية بنطاق 4 مراكز شملت (المنيا – ملوي – ديرمواس – أبوقرقاص)، لرصد المخالفات والتحفظ على اللحوم المذبوح خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

حملات على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة

وأوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن تحرير 16 محضرا، حيث تم التحفظ على 757 كجم لحوم ما بين غير صالح للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بنطاق 4 مراكز، منها 592 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و165 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مؤكداً على أنه يتم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية والرقابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة وأماكن عرض وبيع اللحوم، للحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية، بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.