تطوير أكبر 3 مناطق عشوائية و«كمبوند» للإسكان المتوسط.. المنيا تتغير

تحظي المنيا باهتمام كبير من القيادة السياسية، فعلي مدار 9 سنوات بدأت بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الحكم في البلاد عام 2014، شهدت المحافظة العديد من مشروعات الإسكان التي غيرت ملامح الحياة في عروس الصعيد، وقضت على أزمة العشوائيات المنتشرة في الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان ومعظمهم من شرائح الفئات الأكثر احتياجا، بتطوير أكبر 3 مناطق شديدة الخطورة، حتى أصبحت تلك المناطق مُبهرة يعيش سكانها بشكل آدمي وحضاري.

تطوير أكبر 3 عشوائيات تشكل خطورة بالمنيا

بدأت يد التطوير تمتد إلى المناطق العشوائية كثيفة السكان، والتي كانت تفتقد لأبسط مقومات الأمان والعيش بكرامة وآدمية، حيث تم خلال 9 سنوات إنشاء 48 عمارة بإجمالي 1032 وحدة سكنية بديلة في 3 مشروعات عملاقة هي:

- مشروع تطوير عشش محفوظ جنوب مدينة المنيا وتم تغيير المسمى إلى روضة محفوظ بعد التطوير وتسليم الوحدات للمستحقين.

- مشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا حتى أصبحت من أنظف المناطق السكنية بالمحافظة.

- مشروع تطوير منطقة حي أبو هلال جنوب مدينة المنيا من خلال تنفيذ شبكات مياه وصرف صحي ورصف طرق.

المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات

وتشهد محافظة المنيا حاليا إنشاء أكبر «كمبوند»، للإسكان المتوسط بعدد 78 عمارة تضم 1872 وحدة سكنية تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات على مساحة 41 فدانًا بمدينة المنيا.

وفي مدينة المنيا الجديدة تم إنشاء 452 عمارة إسكان إجتماعي تشمل 22 عمارة بمشروع جنة مصر، 14 عمارة بدار مصر، 48 عمارة بسكن مصر، 4 مدارس تعليم أساسي، بالإضافة إلى توصيل مرافق للمدينة شملت مياه شرب، صرف صحي، كهرباء، غاز طبيعي، إتصالات، رصف طرق، ويتم حاليا استكمال أعمال المرافق والخدمات اللوجستية والتوسع الأفقي بمدينة المنيا الجديدة لتسع للمزيد من المواطنين.

كما أنشأت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، عدد 406 عمارة بإجمالي 9216 وحدة سكنية، وأعمال رفع كفاءة لمديريات الخدمات وإنشاء وحدات إجتماعية بعدة مناطق.