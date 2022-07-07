تعرف على إيرادات فيلم «كيرة والجن» في دور العرض خلال 24 ساعة

2 مليون و391 ألف جنيه، ماحققه الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز بفيلمهما الجديد «كيرة والجن»، حيث تم طرح الفيلم منذ 7 أيام كاملة، وسوف يتم طرح الليلة فيلم «بحبك» من بطولة تامر حسني، وفيلم «عمهم» بطولة محمد إمام، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم كيرة والجن

ليصبح إجمالي إيرادات فيلم «كيرة والجن» 21 مليون جنيه، ويشعل المنافسة قبل بداية عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أكده الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحاته لـ«الوطن».

أحداث فيلم كيرة والجن

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، يستعرض الفيلم حالة الغضب في الشارع المصري تزامنا مع ثورة 1919، وهو الحدث الذي جمع بين أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا سويا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

أبطال فيلم كيرة والجن

عدد كبير من الأبطال استطاع المخرج مروان حامد أن يجمعه في فيلم كيرة والجن، منهم الفنان كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، هدى المفتي، أمينة خليل، أحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد.

أحمد مراد ومروان حامد

فيلم كيرة والجن، يعتبر التعاون الخامس بين أحمد مراد ومروان حامد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس، الفيل اﻷزرق 2»، كما أنه يعتبر ثالث فيلم مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد بعد «الفيل اﻷزرق، تراب الماس».

جدير بالذكر أنه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، سيستمر بالسينمات عرض فيلم « واحد تاني»، الذي تجاوزت إيراداته 63 مليون جنيه منذ عيد الفطر الماضي، بالإضافة لفيلم «العنكبوت» بطولة الفنان أحمد السقا، فضلا عن فيلم «زومبي» للفنان علي ربيع، بإيرادات متوسطة.