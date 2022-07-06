19 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم كيرة والجن في 6 أيام

حقق فيلم «كيرة والجن» على مدار 6 أيام منذ عرضه بسينمات البلاد المختلفة إيرادات بلغت 19 مليون جنيه، ليشعل المنافسة قبل بداية عيد الأضحى المبارك، وفقا لما أكده الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحاته لـ «الوطن».

«كيرة والجن» يحقق 2 مليون و402 ألف جنيه أمس

وحقق فيلم كيرة والجن أمس الثلاثاء بدور العرض إيرادات بلغت 2 مليون و 402 ألف جنيه، متفوقا على باقي الأفلام المنافسة، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي، يستعرض الفيلم حالة الغضب في الشارع المصري تزامنا مع ثورة 1919، وهو الحدث الذي جمع بين أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا سويا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

أبطال فيلم كيرة والجن

في الفيلم استطاع المخرج مروان حامد أن يجمع عدد من النجوم في عمل واحد، ومن بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، هدى المفتي، أمينة خليل، أحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد.

التعاون الخامس بين مراد ومروان حامد

ويسجل هذا الفيلم التعاون الخامس بين أحمد مراد ومروان حامد بعد أفلام «الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس، الفيل اﻷزرق 2»، كما أنه يعتبر ثالث فيلم مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد بعد «الفيل اﻷزرق، تراب الماس».

جدير بالذكر أنه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، سيستمر بالسينمات عرض فيلم« واحد تاني»، الذي تجاوزت إيراداته 63 مليون جنيه منذ عيد الفطر الماضي، بالإضافة لفيلم «العنكبوت» بطولة الفنان أحمد السقا، فضلا عن فيلم «زومبي» للفنان علي ربيع، بإيرادات متوسطة.