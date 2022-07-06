أخبار البورصة المصرية.. تراجع المؤشرات وخسائر سوقية 1.2 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، تراجعات جماعية في منتصف التعاملات، ليهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22% إلى مستوى 8638.37 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.07%، عند مستوى 1658.63 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.14%، في منتصف التعاملات عند مستوى 2439.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.07% عند مستوى 12570.02 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 134.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 121.4 مليون سهم عبر تنفيذ 7124 صفقة، فيما جرى التداول على 150 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفض 28 فقط واستقر 102 سهم دون تغيير.

سجل رأس المال السوقي في البورصة المصرية 591.507 مليار جنيه في بداية التداولات، بخسائر تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.

استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشرات البورصة المصرية شهدت تراجعات بفضل استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع بالأسهم القيادية.

وأوضح «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مؤشر البورصة الرئيسي يتجه بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 8200 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية قد ينجح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 8750 والاستقرار أعلاه.

وأشار المحلل المالي، إلى أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد تراجع أيضا بضغط من الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو البيع، متجهًا بهذا الأداء لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1660، أما في حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1600 نقطة.