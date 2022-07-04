أخبار البورصة المصرية.. تباين المؤشرات وخسائر سوقية 1.4 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية، تباين في مستهل تعاملات جلسة اليوم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.12% عند مستوى 8999.8 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.14%عند مستوى 1701.77 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2509.83 نقطة بنسبة 0.04%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 0.06%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.06%، ليستهل الجلسة عند 1619.6 نقطة، وبلغت قيم التداولات 94.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 138.14 مليون سهم، وتنفيذ 3.107 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 135 سهمًا، إذ ارتفع 11 سهمًا، وانخفض 15 سهمًا، واستقر 109 أخرى.

رأس المال السوقي يخسر 1.4 مليار جنيه

سجل رأس المال السوقي في بداية تعاملات جلسة اليوم مستوى 607.110 مليار جنيه، بخسائر 1.4 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» يستهدق دعم 8750 نقطة

وقال حسام عيد محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 8750 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية الأمر الذي يدفع المؤشر الرئيسي لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9200 نقطة.

استقرار مؤشر EGX70 أعلى مستوى 1700 نقطة

وتابع «عيد»: فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، في حالة نجاح المؤشر السبعيني في الاستقرار فوق مستوى 1700 قد يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الثاني وهو 1760 أما في حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في الاستقرار أعلى هذا المستوى قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 1660 نقطة.