«أبو الحسن الشاذلي» يضيء الجبل.. توافد المريدين على المسجد لإحياء الليلة الختامية

توافد الآلاف من مريدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي على مقام العارف القطب الصوفي بجبل حميثرة جنوب محافظة البحر الأحمر، لإحياء ذكراه، تزامنا مع الليلة الختامية والتي توافق وقفة عرفة، وذلك بالرغم من قرار إلغاء الاحتفالات للعام الثالث على التوالي والسماح هذا العام بالزيارة فقط، بعد توقف الزيارات لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وهو أقدم مساجد وأضرحة البحر الأحمر، وتبلغ مساحته 4 آلاف متر، وتم تجديده منذ عدة سنوات بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.

رفع درجة الاستعداد لمولد أبو الحسن الشاذلي

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال مريدي مولد الشيخ أبو الحسن الشاذلي بقرية أبو الحسن الشاذلي التابعة لمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، لإحياء الليلة الختامية، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأشار اللواء واصف عدلي، رئيس مجلس مدينة مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأجهزة جاهزة لاستقبال زوار مقام العارف بالله قطب الصوفية أبو الحسن الشاذلي، من خلال توفير كميات كبيرة من مياه الشرب للزائرين الوافدين من مختلف المحافظات، وتم نشر الكمائن الأمنية، وتوفير سيارات الإسعاف والخدمات الطبية على طول الطرق المؤدية لوادي حميثرة بقرية الشيخ الشاذلي جنوب محافظة البحر الأحمر، وتعزيز الخدمات الأمنية بالمدينة، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمواجهة أي ظروف طارئة.

صحة البحر الأحمر تعلن الطوارئ

من جانبها، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بالمدينة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والأطباء وأطقم التمريض، والانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الزوار.

أوقاف البحر الأحمر: إلغاء الاحتفالات والسماح بالزيارة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، بإيقاف احتفالات مولد أبو الحسن الشاذلي ووقف حلقات الذكر ويتم السماح فقط خلال هذا العام بالزيارة بعد توقف دام لثلاث سنوات.

بينما قال وصفي تمير، مؤرخ محافظة البحر الأحمر، إنه رقم قرار إيقاف الاحتفالات هذا العام بمولد ذكرى الشيخ أبو الحسن الشاذلي وإلغاء الاحتفالات بالمولد للعام الثالث على التوالي والسماح هذا العام بالزيارات فقط، إلا أنه توافد الآلاف من المواطنين على مقام العارف بالله بجبل حميثرة للتبرك بنفحات مسجد العارف بالله القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي الذي يضئ جبل حميثرة.

يأتي ذلك في الليلية الختامية لمولده والتي توافق وقفة عرفة، حيث يرتاد المواطنون أعلى جبل حميثرة المحيط بمقام العارف بالله، ورفع أكف الضراعة والدعاء إلى الله.

أقدم مساجد البحر الأحمر

ولفت في حديثه لـ«الوطن»، أن مسجد الشيخ أبو الحسن الشاذلي هو أقدم مساجد البحر الأحمر، ويقع في وادي حميثرة جنوب قرابة 150 كيلومترا من مدينة مرسى علم، جنوب المحافظة، وتحديدًا بوادي حميثرة، حيث سميت القرية التي يقع بها الضريح والمسجد باسم أبوالحسن الشاذلي نسبة له، ويعد أحد أقطاب الصوفية، والذي وافته المنية في ذلك الوادي عند مروره به إلى «ميناء عيذاب» التي تقع جنوب البحر الأحمر، للذهاب لأداء فرائض الحج.