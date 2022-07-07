«الشركة القابضة» تطلق 9 آليات لترشيد استهلاك المياه بهدف توعية الأطفال

عدد من الأليات الجديدة، أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لترشيد استهلاك المياه، تستهدف توعية الأطفال بشأن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وعدم إهدارها.

وتستهدف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الوصول إلى عدد من الأطفال، في فئات عمرية مختلفة، للحديث معهم، ومعرفة إمكانية التعامل معهم والوصول لهم، كي يستطيعوا استيعاب فكرة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها من الهدر، عن طريق الاستخدام السيء والمفرط للمياه، سواء داخل المنزل، أو خارج المنزل.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، 8 آليات جديدة أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لترشيد استهلاك المياه، لترشيد استهلاك المياه، وفقا لبيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

آليات «الشركة القابضة» لترشيد استهلاك المياه

1- تنفيذ برامج توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه.

2- التركيز على الحملات التوعوية التي تستهدف الأطفال لإمكانية ترسيخ مفاهيم وسلوكيات الحفاظ على المياه والتعامل معها دون إهدار.

3- تدوين وتسجيل الملاحظات الناتجة عن الأطفال المشاركين بهذه الحملات.

4- توجيه أسئلة بسيطة تناسب الأطفال، ليتم تعديل مواد التوعية وفقا لما قدمه الأطفال وضمان أن تعبر عنهم.

5- تهيئة المناخ المناسب للأطفال للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم في المواد التوعوية المصممة.

6- تجربة مشاركة الأطفال وملاحظة سلوكهم وتعبيراتهم التي تعكس مدى تقبلهم للمواد المعروضة عليهم سواء فيلمية أو مطبوعة.

7- تقييم الأطفال لطريقة لعب الأنشطة التفاعلية التي تهدف لتوصيل رسائل التوعية من خلال الألعاب والتلوين.

8- استعراض المواد التوعوية المقترح تنفيذها على منصات التواصل الاجتماعي.

9- استخدام الألعاب والأنشطة التفاعلية، وكتيبات الألعاب والتلوين، والمواد الفيلمية المصممة على مجموعة من الأطفال، لقياس كيفية استقبالهم لرسائل التوعية المعروضة.