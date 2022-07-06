استعدادات الشركة القابضة للمياه لعيد الأضحى.. تطهير الشبكات وحملات توعوية

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من الاستعدادات تأهبًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال القيام بعمل حملات توعوية وتطهير الشبكات بجانب توفير خدمة الخط الساخن لسهولة تواصل المواطنين من خلاله مع الشركة، حال حدوث أي مشكلة لديهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، استعدادات الشركة القابضة للمياه لعيد الأضحى، وفقًا لبيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

استعدادات الشركة القابضة للمياه لعيد الأضحى

1- رفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة.

2- تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة والتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة.

3- المتابعة المستمرة لكافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وسرعة حلها.

4- انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية.

5- استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

6- الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسبًا لأي انسدادات مفاجئة في خطوط الصرف الصحي .

7- تكثيف حملات التوعية بجميع المحافظات، التي تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي.

8- متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

9- تكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي مع زيادة التصرفات خلال عيد الأضحى المبارك.

10- كفاءة الكوادر البشرية من خط ساخن وفريق وطوارئ وتخصيص غرفة عمليات لاستقبال أي شكوى على مدار الساعة وتقديم الاستجابة المناسبة على الفور.

11- إطلاق حملات توعية استهلاك المياه ومنع إهدارها تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

12- تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي.

13- عدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي.

14- تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف وعمل الصيانة والدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب و الصرف الصحي.

15- استعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طوارئ.

16- انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.

تخصيص خطًا ساخنًا لمتابعة كافة الشكاوى

17- متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.

18- تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع في مناطق عملهم للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات فور حدوثها .