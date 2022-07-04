خطوات معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب.. «الشركة القابضة» توضح

خطوات معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو رقم العداد، من الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في مطلع كل شهر تجنبًا للتعرض للغرامة أو انقطاع الكهرباء في المنازل، إذ بدأت فروع شركات الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تحصيل قيمة فواتير الكهرباء عن استهلاك شهر يوليو 2022.

وفي هذا السياق، يوضح موقع «الوطن» فيما يلي خطوات معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية.

خطوات معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء عبر موقعها الإلكتروني كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو العداد عن طريق المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء، وتسجيل الدخول، وهي كالتالي:

اختيار طلب دفع فواتير، أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

يتم بعدها إدخال رقم العداد أو الحساب والضغط على إرسال طلب، لتظهر بعدها قيمة الفواتير.

أما بالنسبة للاستعلام عن فواتير الكهرباء في المحافظات، فيمكن الدخول على الموقع الخاص بالشركة القابض للكهرباء واختيار الشركة التابع لها، وهي:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركـة القناة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

ومن خلالها إحدى تلك الشركات، يتم الدخول للجهة التابعة لها، وإدخال بيانات الفاتورة، ورقم الحساب والموجود أعلى فاتورة الكهرباء والضغط على «استعلام» لتظهر بعدها الفاتورة.

خطوات حساب فاتورة الكهرباء

ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الموقع الرسمي، لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

يختار المستعلم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مثل «كمية الاستهلاك، حساب كمية الاستهلاك» ويمكن اختيار الأخير.

سيطلب منك بعد ذلك تحديد نوع عداد الكهرباء المستعلم عنه «سكني أو تجاري».

قم بإدخال قراءة العداد الجديدة، وآخر قراءة بفاتورة الكهرباء.

سيعرض لك الموقع قيمة استهلاك الكهرباء مع العلم أن قيمة الفاتورة لا تشمل رسوم النظافة، والدمغات، والأقساط المتأخرة إن وجدت.