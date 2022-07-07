الأمن يكشف لغز مقتل مسن داخل شقته في مدينة نصر.. الخادمة وراء الجريمة

بعد مرور 8 أيام علي واقعة العثور على جثة متعفنه لمسن يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل شقة بمدينة نصر، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف اللغز وتبين أن خادمته ومعها 3 آخرين وراء ارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المتهمين وجار العرض على النيابة العامة.

انبعاث رائحة كريهة

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استصدار إذن تم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في حالة تعفن رمي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وقررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للعقار تهميدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تقرير الطب الشرعي

وكشفت تقرير الطب الشرعي المبدئي أنه توجد شبهه جنائية في الوفاة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، خادمة المجني عليه و3 رجال آخرين استعانت بهم الخادمة لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها.

وأضافت المتهمة الأولى بأنها نظرا لمعرفتها بأن المتهم يحتفظ بمبالغ مالية في الشقة اتفقت مع باقي المتهمين على سرقته، ويوم الواقعة حضر المتهمون وفتحت لهم المتهمة الأولى وقاموا بتقييد المجني عليه والتعدي عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسة الأخيرة، ثم وضعوه على سرير غرفة نومه، وقاموا بسرقة مبلغ 3 آلاف جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.