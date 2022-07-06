مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في مدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض سقوط شاب من الطابق الخامس ووفاته في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

نزيف حاد سبب الوفاة

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا بسقوط شاب من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسين ق» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم ونزيف حاد أدى إلى الوفاة.

الشاب قفز من الطابق الخامس

وكشفت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية، وتبين أن الشاب قفز من الطابق الخامس بهدف التخلص من حياته، بسبب مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.