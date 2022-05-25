العثور على جثة مسن داخل مسكنه بسوهاج في حالة تعفن.. «مات وحيدا»

رائحة كريهة منبعثة من شقة بالطابق الرابع بأحد عقارات مركز جرجا بمحافظة سوهاج، ولأن صاحب الشقة مقيم بمفرده، فاستنجد الجيران بشقيقه لمعرفة سر الرائحة، ليتقدم شقيقة ببلاغ لمركز شرطة جرجا ويتم فتح الشقة بواسطة الشرطة ويتبين وفاة مالك الشقة ووصول الجثة لحالة تعفن رمي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز جرجا يفيد ورود بلاغ لقسم جرجا بمحافظة سوهاج من المدعو «خالد ب ك ع» 42 عاما، ويقيم دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، بانبعاث رائحة كريهة من شقة شقيقة المدعو «أحمد ب ك ع» 59 عاما، موظف، ويقيم بدائرة القسم.

الانتقال لموقع البلاغ والعثور على الجثة

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إلى موقع البلاغ ليتبين وجود جثة شقيقه المذكور مسجاة بصالة الشقة بالطابق الرابع، ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية والجثة في حالة تعفن رمي، كما وتبين سلامة النوافذ والأبواب للشقة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

المتوفى يقيم بمفرده ويعاني من أمراض مزمنة

وبسؤال شقيقه المبلغ، أفاد بأن شقيقه المذكور يقيم بمفرده في الشقة بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج ويعاني من أمراض السكر وضغط الدم ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

هبوط بالدورة الدموية سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة أزمة قلبية أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.