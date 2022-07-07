أبطال مسلسل ريفو في استضافة منى الشاذلي بعد نجاح عملهم الدرامي

حقق مسلسل ريفو نجاحا كبيرا بعد عرض حلقاته الـ10 على منصة WATCH IT، حيث استطاع العمل أن يقدم دراما كوميدية تحمل نوعا من التشويق والإثارة، خاصة أن التجربة تعتمد على الشباب في المقام الأول، وحصل على إشادات من الجمهور والنقاد.

تفاصيل مسلسل ريفو

وبعد النجاح الكبير الذي حققه أبطال مسلسل ريفو، ففي أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة cbc، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال وصناع مسلسل «ريفو»، في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

أبطال مسلسل ريفو

يظهر في الحلقة عدد كبير من صناع وأبطال المسلسل الذي تمت إذاعته على منصة WATCH IT، وحقق نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، من بينهم أمير عيد وتامر هاشم وسارة عبدالرحمن وركين سعد وصدقي صخر ومينار النجار وعمرو وجمال والمخرج يحيى إسماعيل والمؤلف محمد ناير.

وخلال اللقاء يتحدث أبطال «ريفو» عن التحديات التي واجهتهم خلال التصوير وكيف تغلبوا عليها، وفي جو من المرح والبهجة يسيطر على اللقاء روح فترة التسعينيات التى يرصدها المسلسل، وشكل الحياة في تلك الفترة وأبرز المظاهر التي كانت وقتها واختفت الآن.

ويخوض أبطال «ريفو» تحديات وألعابًا ويتنافسون فيما بينهم، وسط حفاوة وسعادة من جمهور البرنامج، ويقدمون فاصلا من العزف على بعض الآلات الموسيقية، بالإضافة إلى الغناء.

ماجدة خير الله تشيد بمسلسل «ريفو»

ومن جانبه أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بأبطال مسلسل «ريفو»، عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ أيام، وكتبت خير الله: «مسلسل ريفو بيكسر فكرة أن الأعمال التي تلقى رواجا وإقبالا جماهيريا، هي تلك التي تنال فرصة العرض في شهر رمضان، ويلعب بطولتها كبار النجوم.. ريفو يسير ضد المتوقع ومن خلال عشر حلقات فقط هي مدة عرضه ينجح في احتلال صدارة نسب المشاهدة، والمسلسل مفعم بالشجن ويوقظ ذكريات وحالة نوستالجيا لمن عاصروا سنوات التسعينيات».