عمرو بصيلة: لا توجد عمالة زائدة في مجال التعليم التكنولوجي «فيديو»

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت منذ عام 2018 بـ3 مدارس، وزاد هذا العدد إلى 35 مدرسة بـ11 محافظة مختلفة.

شراكات مع هيئات كبرى

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «هذه المدارس تستهدف الشراكة مع الهيئات والمؤسسات القوية في الدولة، سواء كان قطاع عام او خاص لتخريج خريجين على أعلى مستوى من التقنية والمهنية، حتى يكون لديهم خيارين عند تخرجهم، إما الالتحاق بوظيفة نتيجة أو استكمال الدراسة بالإضافة إلى الانخراط في سوق العمل».

وتابع رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن الدولة المصرية لديها سياسة تعليمية متكاملة فيما يتعلق بهذا النوع من المدارس، إذ أصبح المجال مفتوحا للطالب والطالبة بإنهاء الدبلوم ثم الالتحاق بالجامعة التكنولوجية للحصول على البكالوريوس التخصصي في المجال الذي يحبه.

فترة صلاحية شهادة الدبلوم 10 سنوات

وأشار الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى أن فترة صلاحية هذه الشهادة 10 سنوات حتى يمكن للطالب دخول سوق العمل وفتح باب الرزق وبناء الأسرة والارتقاء في المؤسسة إلى وضيعة أفضل ثم استكمال التعليم.

وأوضح عمرو بصيلة أن احتياجات سوق العمل يتم التعامل معها بالشراكات المختلفة، إذ يتم تحديد الوظائف المستقبلية والوظائف المتاحة حاليا والوظائف التي كانت موجودة وانتهت، إذ جرى تطوير المناهج على منهجية الجدارات، وبالتالي فإنه لا يوجد عمالة زائدة في التعليم التكنولوجي.