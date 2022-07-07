في اجتماعه الشهري: القومي لحقوق الإنسان يرحب بإطلاق الحوار الوطني

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان ببدء فعاليات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمثل خطوة حقيقية وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة ورسم خريطة المستقبل، وإرساء دعائمها الأساسية التي تقوم على مبادئ تعزيز الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.

إطلاق الحوار الوطني

وأكد أعضاء المجلس أن الجلسة التحضيرية الأولي لمجلس أمناء الحوار الوطني تنبئ عن بداية جادة لطرح جميع قضايا الشأن العام بشفافية ودون تحفظات أو قيود.

ومن جانبها، قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس أن هناك توافق تام بين الأعضاء على دعم كافة قضايا الحوار الوطني وتوسيع التوافق المجتمعي حول القضايا المتصلة بالحقوق والحريات.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الشهري برئاسة السفيرة خطاب، وبحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس والسادة عضوات وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة إعداد التقرير السنوي والذي يغطي عملها الفترة من 1 ديسمبر 2020 إلى 30 نوفمبر 2022، ويشمل مشروع التقرير عدة فصول: «الفصل الأول، حالة حقوق الإنسان، الفصل الثاني، نشاط المجلس وجهوده في التعامل مع الشكاوى، والفصل الثالث، نشر ثقافه حقوق الإنسان، والفصل الرابع، التعاون مع الفاعلين على الصُعد الوطنية والإقليمية والدولية، والفصل الخامس، التوجهات الاستراتيجية من واقع عمل المجلس».

كما تم عرض تقارير عن نشاط اللجان والوحدات التي تمت خلال الشهر المنصرم والتي شملت اللقاءات التشاورية والتنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية بمحافظتي بني سويف والفيوم.

مركز الاصلاح والتأهيل

وأكد التقرير تعاون الأجهزة الحكومية التي تمت بها اللقاءات، وناقش الأعضاء أيضا التقارير الخاصة بزيارات مركز الإصلاح والتأهيل والتي شملت زيارة مركز إصلاح وتأهيل بدر يوم 14يونيو2022، دمنهور 20 يونيو 2022، وجمصة 27 يونيو 2022، وبرج العرب 3 يوليو 2022 ، وأتفق أعضاء المجلس على مواصلة الزيارات لكافة مراكز الإصلاح والتأهيل بكافة المحافظات وكذلك أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة خلال الفترة المقبلة .