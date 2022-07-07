ضبط مخدرات بمليوني جنيه مع 4 أشخاص في الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط 4 من العناصر الإجرامية لـ2 منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الاتجار بمخدر الآيس «شابو»، وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

المضبوطات في القضية

وتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات.

الإجراءات القانونية

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو مليوني جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.