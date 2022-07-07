الصحة: 896 قافلة طبية قدّمت خدماتها لـ1.1 مليون مواطن خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمليون و119 ألفا و229 مواطنا، من خلال 896 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

رفع الوعي الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه تم إجراء 158 ألفا و826 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 229 ألفا و456 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 11 ألفا و809 حالات للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبدالغفار، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

قوافل طبية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أنّ القوافل تهدف للتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 69 ألفا و113 مواطنا بمحافظة أسوان، و64 ألفا و346 مواطنًا بأسيوط، و37 ألفا و351 مواطنا بمحافظة الإسكندرية، و29 ألفا و162 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و14 ألفا و709 مواطنا بالأقصر، و8 آلاف و384 مواطنًا بالبحر الأحمر، و75 ألفا و646 مواطنا بالبحيرة، و60 ألفا و766 مواطنا بالجيزة، و43 ألفا و640 مواطنا بالدقهلية، و9 آلاف و54 مواطنا بالسويس، و73 ألفا و850 مواطنًا بالشرقية، و60 ألفا و236 مواطناً بالغربية، و34 ألفا و100 مواطن بالفيوم.

وأضافت الصادق، أنّه جرى تقديم الخدمة لـ97 ألفا و618 مواطنًا بالقاهرة، و51 ألفا و547 مواطنًا بالقليوبية، و45 ألفا و511 مواطناً بالمنوفية، و59 ألفا و925 مواطنًا بالمنيا، و21 ألفا و296 مواطنا بالوادي الجديد، و56 ألفا و290 مواطنا ببني سويف، و9 آلاف و914 مواطنًا بجنوب سيناء، و68 ألفا و21 مواطنا بدمياط، و45 ألفا و339 مواطنا بسوهاج، و24 ألفا و121 مواطنا بقنا، و41 ألفا و546 موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 17 ألفا و744 مواطنا بمطروح.