الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة بجدري القرود في 58 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة بجدري القرود في 58 دولة، حسبما ذكرت «العربية نت» في نبأ عاجل.

جدري القرود يواصل انتشاره.. من إفريقيا إلى أوروبا

وتأتي البيانات الجديدة الخاصة بالمرض الإفريقي المنشأ، لتؤكد مواصلته الانتشار في بلدان مختلفة من العالم، بينها أوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، التي سبق وأكدت أن جدري القرود مرض يجب الإبلاغ عنه.

الصحة العراقية: نواجه 4 أوبئة مختلفة بينها داء الكلب والحمى النزفية

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة العراقية، أن العراق يواجه 4 أوبئة مختلفة في آن واحد، وتراقب احتمال دخول جدري القرود إلى البلاد.

وقالت الصحة العراقية، إن البلاد دخلت الموجة الخامسة من وباء كورونا، وتواجه انتشار وبائين هما داء الكلب والحمى النزفية، حسبما نقلت «العربية نت».