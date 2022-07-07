تاريخ المواجهات بين فريد الديب ومرتضى منصور.. بدأت في التسعينات

إعلان المستشار مرتضى منصور مساء أمس الأربعاء تطوعه في تولي الدفاع بالحق المدني عن المجني عليها الطالبة نيرة أشرف في قضيتها الشهيرة ومقتلها على يد زميلها أمام سور جامعة المنصورة، أثار اهتمام العديد من رواد مواقع السوشيال ميديا والرأي العام، بعدما أعلن المحامي الشهير فريد الديب دفاعه عن المتهم محمد عادل رسمياً، لذا تستعرض «الوطن» تاريخ المواجهات بين فريد الديب ومرتضى منصور.

الحكم بإعدام المتهم في مقتل الطالبة نيرة أشرف بالإعدام

كانت محكمة جنايات المنصورة وتحديداً الدائرة الرابعة، أمس الأربعاء، قضت بالحكم بالإعدام شنقًا للمتهم محمد عادل، وهو قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعدما كانت المحكمة قد أحالت أوراقه إلى مفتي الجمهورية للحصول على رأي الشرع في إعدامه.

فريد الديب يعلن رسمياً الدفاع عن المتهم بقتل نيرة أشرف

وبعد إعلان الحكم بإعدام المتهم محمد عادل، أعلن المحامي فريد الديب، قبوله بشكل رسمي الدفاع عن المتهم، موضحاً في تصريحاته لـ«الوطن» أنه سوف يكتب مذكرة النقض خلال فترة 60 يوم من الحكم، وأنه لن يتقاضى أجراً مقابل الدفاع عنه.

مرتضى منصور يُعلن تولي الدفاع بالحق المدني عن نيرة أشرف تطوعا

وفي مساء أمس أعلن المستشار مرتضى منصور أنه سوف يتطوع في الدفاع بالحق المدني عن الطالبة نيرة أشرف التي قتلت غدراً على يد زميلها أمام سور جامعة المنصورة، وقال في تصريحاته لـ«الوطن»: «نيرة أتدبحت مرتين، مرة أولى بالسكين، ومرة تانية بالكلام والشائعات اللي اتقالت عليها».

تاريخ المواجهات بين فريد الديب ومرتضى منصور

في السابق وتحديداً في عام 1996، واجه فريد الديب ومرتضى منصور بعضهما البعض في قضية الجاسوس الإسرائيلي «عزام عزام» والذي تم القبض عليه داخل مصر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ووقتها كانت المفاجأة بإعلان المحامي فريد الديب دفاعه عن «عزام عزام» وهو ما أغضب الرأي العام حينها، ليتدخل مرتضى منصور ويتقدم نيابة عن نقابة المحامين بدعوى مدنية ضد فريد الديب بسبب قبوله الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي.