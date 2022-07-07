مفاجأة.. مرتضى منصور لن يواجه فريد الديب أمام النقض في طعن قاتل «نيرة» على حكم إعدامه

قال الكاتب الصحفي طارق صبري، نائب مدير تحرير جريدة الوطن، المتخصص في الشؤون القضائية والأمنية، إن مرتضى منصور لن يكون له أي دور أمام محكمة النقض أثناء نظر الطعن، حيث سيكون جالسا في المحكمة في موضع المتفرج أو المراقب، ولرئيس المحكمة الحرية في إثبات حضوره في الجلسة من عدمه.

وأضاف صبري، خلال تصريحات عبر «تليفزيون الوطن»: «لو رئيس المحكمة مش عايز يخليه يحضر في الجلسة مش هيخليه، ولو عايزه يحضر هيثبت حضوره فقط لا غير، دون الحديث أو السماح له بالكلام، وستكون ساحة الكلام مفتوحة بالكامل أمام فريد الديب وهو محامي قاتل نيرة المقضي بإعدامه؛ طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يبيح لدفاع المتهم الذي تقدم بمذكرة الطعن أن يشرح مذكرته ويبدي أسباب اعتراضه على الحكم».

وتابع نائب مدير تحرير جريدة الوطن، المتخصص في الشؤون القضائية والأمنية، أن مرتضى منصور وباقي المحامين الخاصين بأسرة نيرة سيحضرون المحكمة بصفتهم متفرجين لأنهم مدعين بالحق المدني، وليس لهم الحديث في صلب الدعوة.

وأكد، أن شق مخالفة تطبيق القانون وهو جزء من الطعن أعمق من مخالفة القانون، وهو ما يستند إليه أغلب المحامين في النقض، إذ أنها استدلالات القاضي ببعض نصوص القانون، مثل الدفع بأن القاضي استدل بنص مادة وأنها لا تنطبق على حالة المتهم، وهذا خطا إجرائي يوجب إلغاء الحكم بالإعدام ومحاكمته من جديد.

أوضاع ما قبل تعديلات 2017

وواصل، أنه في السابق وقبل تعديلات 2017 لقانون الإجراءات الجنائية كان المتهم يطعن بالنقض ضد الحكم الصادر، وإذا قبلت محكمة النقض القرار يتم تحويله إلى دائرة جنايات أخرى، وعقب صدور حكم ثانٍ عليه من محكمة جنايات يطعن ثانية أمام محكمة النقض، فتنظر المحكمة الطعن وإن قبلته شكلا وموضوعا تنظر القضية كمحكمة موضوع.

تحقيق العدالة الناجزة في مصر

وأردف: «لتحقيق العدالة الناجزة في مصر، تم تعديل القانون بحيث تصدر محكمة الجنايات حكما واحدا فقط على المتهم ثم يذهب إلى محكمة النقض بعد 60 يوما، حيث يتم تحديد جلسة حيث يتم نظر القضية ويترافع فيها محامي المتهم أو المقضي بإعدامه فقط لا غير، وإذا قُبل الطعن يلغى الحكم بالإعدام ثم تنظره ذات المحكمة كمحكمة موضوع».