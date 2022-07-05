موعد وقفة عرفة 2022 في المغرب 9 يوليو.. تعرف على الأسباب

خالفت المملكة المغربية نظيرتها السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أن الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة، قالت المغرب إنها لم تتمكن من رؤية هلال «ذو الحجة» وأن الخميس هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبدأ عدد كبير من المغاربة في البحث عن موعد وقفة عرفة 2022 في المغرب؛ منعا للوقوع في خطأ.

موعد وقفة عرفة 2022 في المغرب

وأدى اختلاف موعد وقفة عرفة 2022 في المغرب إلى التساؤل عن السبب، وهو الأمر الذي أعادته وزارة الأوقاف المغربية إلى تعذر رؤية هلال شهر ذو الحجة في جميع أنحاء المملكة المغربية من خلال مندوبيها.

وتسبب اختلاف موعد وقفة عرفة 2022 في المغرب عن المملكة العربية السعودية في تأخر يوم الوقفة والعيد في المغرب بحيث أصبحت وقفة عرفة يوم السبت الموافق 9 يوليو، ويصبح أول أيام عيد الأضحى المبارك في المغرب يوم الأحد الموافق 10 يوليو الجاري.

وقفتا عرفة الصغرى والكبرى

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها اختلاف بين المملكتين، وهو ما جعل المغاربة يحددون وقفتين لعرفات الأولى تسمى الصغرى وهي التي توافق الوقفة لديهم في حال مخالفتهم لرؤية الهلال والثانية باسم عرفات الكبري التي تتوازي مع يوم عرفة في المسجد الحرام.

ولم تكن المغرب الدولة الوحيدة المخالفة للمملكة العربية السعودية، حيث تكرر الأمر أيضا في موريتانيا، وهي الدولة المجاورة للمملكة المغربية، التي تعذر أيضاً لديهم رؤية هلال شهر ذي الحجة، وأعلنت أيضا أن يوم الخميس الماضي هو المتمم لشهر ذي القعدة، ليحتفل أهالي موريتانيا بوقفة عرفة يوم السبت القادم، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 10 من الشهر ذاته.