رئيس وزراء بريطانيا يلقي بيانا خلال ساعات.. وتوقعات باستمراره حتى الخريف

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيدلي بيبان صحفي خلال ساعات، دون ذكر أي تفاصيل خاصة عن هذا البيان.

الاستقالة من زعامة حزب المحافظين

وكانت شبكة بي بي سي البريطانية، أكدت منذ قليل أن رئيس الوزراء البريطاني سيتقدم باستقالته من زعامة حزب المحافظين، اليوم، مع معلومات باستمراره في منصبه رئيسا للوزراء حتى الخريف المقبل.

وعلق جيريمي برنار كوربين زعيم حزب العمال بأن استقالة «جونسون» نبأ جيد لبريطانيا.

فضيحة «بارتي جيت»

وتقدم عدد من وزراء حكومة «جونسون» باستقالتهم خلال اليومين السابقين، ووصل عدد الوزراء والمسؤولين الذين تقدموا باستقالتهم حتى الآن نحو 55 وزيرا، وهو ما وضع الرئيس البريطاني في عزلة تامة.

ورغم تورط رئيس الوزراء البريطاني في ما يعرف إعلاميا بفضية «بارتي جيت»، والتي ثبت خلالها قيام رئيس الحكومة بكسر قيود التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم تسريب صور له في مقر إقامته وعمله في «داونينج ستريت» وهو يقيم حفله لأصدقائه وزملائه في العمل.