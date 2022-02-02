اتفاقية تعاون بين جامعتي الإسكندرية و«لويزفيل» الأمريكية

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة لوري جونزاليز، الرئيس المؤقت لجامعة «لويزفيل» بولاية كنتاكي الأمريكية، اتفاقية للتعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون الأخرى، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالى، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تفاصيل اتفاقية التعاون بين جامعتي الإسكندرية و«لويزفيل»

وبحسب بيان رسمي صدر عن جامعة الإسكندرية، فإن اتفاقية التعاون مع الجامعة الأمريكية تشمل مجموعة من البرامج المشتركة بنظام (2+2) مع 5 جامعات مصرية، وهي جامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، وجامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة حلوان.

حضور توقيع اتفاقية التعاون

تم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور مجموعة كبيرة من الجانبين الأمريكي والمصري، حيث حضر عن الجانب الأمريكي كل من الدكتورة لوري جونزاليز، الرئيس المؤقت لجامعة «لويزفيل»، والدكتور روكواي، المدير التنفيذي للمشروعات بجامعة «لويزفيل»، والدكتور إيمانيويل كولينز، عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسه الحيويه في الجامعة، والدكتور جوروبراساد، نائب رئيس قسم الهندسه الحيويه بالجامعة.

بينما شارك بالحضور من الجانب المصري كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور رشدي زهران، رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الأسكندرية، والدكتور أشرف عبد الباسط بكر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة نادية بدراوي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية.